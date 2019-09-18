Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел и, к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.

На 41-й минуте матча иранский форвард "Зенита" открыл счет в матче против "Лиона". Голевая передача на счету Артема Дзюбы. Игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" проходит во Франции.

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Космос «Российский Falcon 9» оказался дешевле американского Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Шоу-бизнес Заворотнюк составили новый план лечения Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.

Общество Ректор свердловского вуза объяснил «слежку» за студентом-сиротой Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин объяснил причины опеки студента, который, по данным СМИ, попал под угрозу отчисления.

Происшествия Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия Трое омских подростков изнасиловали 14-летнюю девочку Как стало известно, преступление было совершено в одном из сел области, когда школьница возвращалась домой.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Происшествия Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Происшествия Задержан бывший вице-президент «Анжи» Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.

Общество Володин: Взыскание долгов по зарплате защитит права работников Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Экономика Медведев назвал размер материнского капитала в 2020 году ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей.

Авто Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.

Политика Украина обвинила Россию в срыве переговоров по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский был готов встретиться с лидерами Франции, Германии и России, чтобы обсудить военный конфликт в Донбассе, но российская сторона сорвала переговоры.

Армия и оружие В США сообщили об атаке на саудовские НПЗ с территории Ирана Атака на объекты Saudi Aramco была произведена с территории Ирана, сообщает CBS News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

Общество Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Гаджеты Google выпустит телевизионные адаптеры Android TV Stick Компания Google, как сообщается, работает над телевизионным адаптером в виде стика, работающим под управлением Android TV.