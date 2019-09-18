Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccerЛион — Зенит 1:1

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 17 сентября
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
На 41-й минуте матча иранский форвард "Зенита" открыл счет в матче против "Лиона". Голевая передача на счету Артема Дзюбы. Игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" проходит во Франции.
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Сергей Семак
Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел и, к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.
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