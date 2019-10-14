Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются. 55-летний Гарсия сменил на этом посту бразильца Силвинью.

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Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.