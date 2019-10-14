Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии

Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются. 55-летний Гарсия сменил на этом посту бразильца Силвинью.
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«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии

Матч ТВ10:00

«Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера

РИА Новости09:56

«Лион» объявил о назначении Гарсии главным тренером команды

Sport24.ru09:35

«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера

Чемпионат09:29

«Лион» назначил главным тренером Руди Гарсию

Бомбардир.ру09:28

Руди Гарсия возглавил «Лион»

Спорт-Экспресс09:26

Руди Гарсия возглавит «Лион»

Sport.ru07:29
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