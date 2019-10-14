Футбол
Sportbox.RU«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии
Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются. 55-летний Гарсия сменил на этом посту бразильца Силвинью.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Энергетика
В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Гаджеты
Компания Canon выпустила камеру-брелок IVY REC
Компания Canon выпустила камеру-брелок IVY REC, способную фотографировать и снимать видео. Стоит такая камера 130 долларов.
Энергетика
Минэнерго проработает меры ответственности «Транснефти» до ноября
Министерство энергетики по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака до 1 ноября проработает меры ответственности «Транснефти» за качество нефти.
Политика
В Киеве проходит марш в поддержку войны на Донбассе
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Общество
Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода
Жители Екатеринбурга проголосовали за новое место под храм Святой Екатерины.
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Армия и оружие
Появились фото Зеленского с передовой в Донбассе
Экономика
Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Экономика
Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое
По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Здоровье
В этом году сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше, чем в предыдущем году, сообщают «Известия».
Политика
Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии
Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.