Футбол
Sportbox.RU«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии
Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются. 55-летний Гарсия сменил на этом посту бразильца Силвинью.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:32, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Политика
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
Эсминец США «Портер» вошел в Черное море
В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Аргументы и Факты 12 октября в 14:18
Происшествия
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ
В Красноярске вандалы подожгли мемориал героям Великой Отечественной войны, расположенный в Кировском районе на площади 50-летия Победы по ул. Вавилова.
ДЕЛА.ru 07:08
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Политика
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия
Волонтеры возобновили поиски пропавшей екатеринбурженки
В Екатеринбурге волонтеры ПО «Прорыв» ведут поиски 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
Уральский меридиан 10:22
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Общество
Кириенко озвучил итоги очередного конкурса президентских грантов
Об итогах второго конкурса 2019 года рассказал первый заместитель руководители АП РФ Сергей Кириенко.
ФедералПресс 10:08
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество
Фекалии и плесень нашли в кефире с российских прилавков
Эксперты протестировали кефир марок «Вологодское лето», «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида», «Асеньевская ферма», «Домик в деревне» и Globus.
ФедералПресс 02:44
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13