Лига чемпионов
Газета.Ru«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе ЛЧ
Встреча на стадионе "Стад де Люмьер" закончилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что "Лион" набрал семь очков и, обойдя петербургский "Зенит", вышел на второе место в таблице группы G. "Бенфика" с тремя баллами идет последней.
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