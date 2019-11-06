Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»

«Лион» переиграл «Бенфику» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (3:1). Победный гол забил Мемфис Депай. Французская команда поднялась на 2-е место в группе G, опередив «Зенит».
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«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 16:58

«Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

LiveSport.ruвчера в 17:03

«Лион» обыграл дома «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе G

Sport24.ruвчера в 16:55

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошёл «Зенит»

Чемпионатвчера в 16:55

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«Лион» обыграл дома «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

Матч ТВвчера в 16:56
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

РИА Новости 07:22
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика

WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия вчера в 07:24
Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Наука

Увлечение видеоиграми не привело к повышенной агрессивности

Новое исследование показало, что пристрастие в подростковом возрасте к компьютерным играм не связано с чрезмерной жестокостью.
Индикатор 03:51
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия 04 ноября в 18:36
Политика

Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Lenta.ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика

Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
Известия вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс 05:42
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
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