Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»
«Лион» переиграл «Бенфику» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (3:1). Победный гол забил Мемфис Депай. Французская команда поднялась на 2-е место в группе G, опередив «Зенит».
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия вчера в 07:24
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Наука
Увлечение видеоиграми не привело к повышенной агрессивности
Новое исследование показало, что пристрастие в подростковом возрасте к компьютерным играм не связано с чрезмерной жестокостью.
Индикатор 03:51
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия 04 ноября в 18:36
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика
Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»
Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
Известия вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Интерфакс 05:42
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20