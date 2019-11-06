Лига чемпионов

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Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" отличился Харис Сеферович (76).
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