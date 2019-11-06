Встреча на стадионе "Стад де Люмьер" закончилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что "Лион" набрал семь очков и, обойдя петербургский "Зенит", вышел на второе место в таблице группы G. "Бенфика" с тремя баллами идет последней.

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе ЛЧ

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