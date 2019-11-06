Лига чемпионов
Газета.Ru«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе ЛЧ
Встреча на стадионе "Стад де Люмьер" закончилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что "Лион" набрал семь очков и, обойдя петербургский "Зенит", вышел на второе место в таблице группы G. "Бенфика" с тремя баллами идет последней.
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Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани
Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Общество
Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 05:23
Технологии
Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек
Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.
ТАСС 06:08
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Матч ТВ вчера в 21:57
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За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
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В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Экономика
Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота
"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Космос
Оказалось, что первые звезды формировались слишком быстро
Naked Science 01 ноября в 10:33
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс 12:08
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15:08
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Происшествия
На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка
Российская газета 01:31
Общество
СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений
Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
RT на русском вчера в 04:01
Интернет
Компания Facebook обновила свой логотип
По информации компании, обновленный логотип появится в надписи «from Facebook», расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
РБК вчера в 17:40
Общество
Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
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Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
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Московский Комсомолец вчера в 09:44