Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС Спорт«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" отличился Харис Сеферович (76).
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«Лион» - «Бенфика». Видеообзор матча

Sport.ru00:29

«Зенит» опустился на 3-е место в группе ЛЧ

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«Лион» обыграл дома «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

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«Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе G

Sport24.ruвчера в 16:55

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошёл «Зенит»

Чемпионатвчера в 16:55

«Лион» обыграл дома «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 16:54
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Крупная европейская авиакомпания Lufthansa не планирует возвращаться в российские регионы.
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Логинов стал замминистра в начале декабря 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первый — по охране окружающей среды, а второй — по отходам производства и потребления.
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ТВ Центр вчера в 08:13
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

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Кино

Фильм Андрея Тарковского «Солярис» выйдет в повторный прокат

В декабре 2019 года киноконцерн «Мосфильм» совместно с синематикой «Искусство кино» выпускает в повторный российский прокат фильм Андрея Тарковского «Солярис».
Собака.ru вчера в 05:46
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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Общество

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детдома

В Центре помощи детям Чесменского района Челябинской области отрицать произошедшее не стали, сообщив, что директор учреждения Татьяна Ворожева сейчас находится на совещании в Челябинске, поэтому пока не может прокомментировать информацию.
ФедералПресс 00:42
Экономика

«Ъ»: «Россети» хотят увеличить планку по выплате дивидендов

Группа "Россети" начиная с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ.
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«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Экономика

Globaltruck проведет buyback на сумму до 386 млн рублей

Globaltruck начинает программу обратного выкупа акций на сумму до 386 млн рублей, говорится в официальном сообщении компании.
Finam.Ru 02:27
Технологии

«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
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Музыка

Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра

Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ 04 ноября в 14:20
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Сергей Ковалев отстранен от боев на 2 месяца

Allboxing.ru 00:30
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
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Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

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Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ru 03:12
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Взгляд.ру 03:15
Кино

Колин Фаррелл сыграет в новом «Бэтмене»

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Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
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Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
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