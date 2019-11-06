Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" отличился Харис Сеферович (76).

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

Космос Опровергнут миф о существовании инопланетной жизни Если бы эксцентриситет орбиты Земли был равен эксцентриситету орбиты Меркурия, то планета подходила бы к Солнцу ближе Венеры, а удалялась бы до орбиты Марса, что сделало бы жизнь на ней невозможной.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала трогательное поздравление от сына Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.

Политика МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Гаджеты В России запустили сервис аренды iPhone В России появилась услуга аренды iPhone, запущенная сетью re: Store и компанией Forward Leasing.

Экономика «Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Авто Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.

Общество Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Политика Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.

Происшествия В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

Футбол Венгер заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию» Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что заинтересован в том, чтобы возглавить "Баварию".

Общество Путин призвал повышать качество преподавания в школах "Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось", - заявил Путин, отметив, что школе также важны творческая и отвечающая духу времени работа учителей.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Политика Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки 29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.