Лига чемпионов
ТАСС Спорт«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов
Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" отличился Харис Сеферович (76).
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