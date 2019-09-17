Футбол
Metaratings«Лион» обыграл «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
5
Денайер
6
Фильо
28
Коне
12
Мендес
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
10
Траоре
9
Дембеле
11
Депай
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
11
Дриусси
5
Барриос
4
Осорио
18
Жирков
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
В первом туре Юношеской лиги УЕФА «Лион» обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Счет в игре открыли футболисты российского клуба: в самом конце первого тайма Бачинский вывел гостей вперед.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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