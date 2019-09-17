Футбол

MetaratingsMetaratings«Лион» обыграл «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА

Лион — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
  
14
Дюбуа
  
5
Денайер
  
6
Фильо
  
28
Коне
  
12
Мендес
  
29
Тузар
  
17
Рен-Аделаид
  
10
Траоре
  
9
Дембеле
  
11
Депай
  
99
Лунев
  
15
Караваев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
11
Дриусси
  
5
Барриос
  
4
Осорио
  
18
Жирков
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
В первом туре Юношеской лиги УЕФА «Лион» обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Счет в игре открыли футболисты российского клуба: в самом конце первого тайма Бачинский вывел гостей вперед.
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