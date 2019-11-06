Лига чемпионов
Sport24.ru«Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе G
«Лион» набрал 7 очков и сместил со 2-го места в группе «Зенит», у которого 4 очка. «Бенфика» с 3 очками расположилась на 4-й позиции. Лидирует в квартете «Лейпциг», набравший 9 очков.
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Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.
Политическая Экспертиза вчера в 19:32
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Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
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Московский Комсомолец вчера в 18:30
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ТАСС вчера в 21:20
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
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РИА Новости 04:04
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Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
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После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Общество
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Авто
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Наука
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Известно, что курение гораздо чаще встречается среди людей с психическими заболеваниями, особенно с депрессией и шизофренией.
Машины и Механизмы 05:31
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания.
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Экономика
Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%
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Российская газета 04:14
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Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены
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РБК 05:53
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Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
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Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика
Эстония не пропустила через страну борт с вице-премьером России
Эстония не пропустила самолет с вице-премьером России. МИД России Мария Захарова удивлена решению эстонских властей.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Космос
Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники — компании Boeing.
Народные новости вчера в 20:15