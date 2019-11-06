Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе G

«Лион» набрал 7 очков и сместил со 2-го места в группе «Зенит», у которого 4 очка. «Бенфика» с 3 очками расположилась на 4-й позиции. Лидирует в квартете «Лейпциг», набравший 9 очков.
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«Лион» - «Бенфика». Видеообзор матча

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«Лион» обыграл дома «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
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