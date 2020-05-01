«Лион» на официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство лиги 1. Сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров.

«Лион» подаст в суд на лигу 1 за досрочное завершение сезона

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