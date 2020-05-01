Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Лион» подаст в суд на лигу 1 за досрочное завершение сезона

«Лион» на официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство лиги 1. Сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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За последние сутки врачи взяли контроль состояние здоровья 124 человек.
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

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Общество

Попова заявила, что изменения в процессе распространения пандемии в России вселяют надежду

Существующие изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду, однако не дают абсолютную уверенность в том, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться.
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В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

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Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

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Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне

Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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