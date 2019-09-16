Лига чемпионов

Советский спортСоветский спорт«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Встреча прошла в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и завершилась вничью 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий Зенита Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019 / 20.
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Сергей Семак
Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел и, к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.
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