Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом». Встреча, прошедшая в пятницу в Амьене на стадионе "Ла Ликорн", завершилась со счетом 2:2. У гостей дублем отметился Мусса Дембеле, а у хозяев отличились Кристоф Жалле и Матье Бодмер.

«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»

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