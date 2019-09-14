Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»

Амьен — Лион
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Ликорн»
Фуссени Диабате
3′
Кристоф Жалле
7′
9′
Мусса Дембеле
Мусса Конате
Хуан Отеро
23′
34′
Мусса Дембеле
74′
Джефф Рен-Аделаид
Алексис Блен
Томас Монкондюи
75′
79′
Джефф Рен-Аделаид
Жан Лукас
82′
Марсело Фильо
Умар Соле
85′
Мартен Терье
Максвелл Корне
Томас Монкондюи
85′
Фуссени Диабате
Матье Бодмер
87′
Хаитам Алесами
88′
Матье Бодмер
90′+2′
90′+3′
Люка Тузар
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом». Встреча, прошедшая в пятницу в Амьене на стадионе "Ла Ликорн", завершилась со счетом 2:2. У гостей дублем отметился Мусса Дембеле, а у хозяев отличились Кристоф Жалле и Матье Бодмер.
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