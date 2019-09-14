Лига чемпионов
РБК«Лион» в преддверии игры с «Зенитом» в ЛЧ потерял очки в матче Лиги 1
Фуссени Диабате
|3′
Кристоф Жалле
|7′
|9′
Мусса Дембеле
Мусса Конате
Хуан Отеро
|23′
|34′
Мусса Дембеле
|74′
Джефф Рен-Аделаид
Алексис Блен
Томас Монкондюи
|75′
|79′
Джефф Рен-Аделаид
Жан Лукас
|82′
Марсело Фильо
Умар Соле
|85′
Мартен Терье
Максвелл Корне
Томас Монкондюи
|85′
Фуссени Диабате
Матье Бодмер
|87′
Хаитам Алесами
|88′
Матье Бодмер
|90′+2′
|90′+3′
Люка Тузар
|49%
|Владение мячом
|51%
|85%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Амьен
Расстановка 4‑4‑2
1
Гюртнер
13
Жалле
27
Шеджу
25
Лефор
14
Алесами
10
Какута
5
Ньяоре
6
Монкондюи
24
Бодмер
11
Отеро
9
Гирасси
1
Лопес
23
Тете
26
Соле
3
Андерсен
14
Дюбуа
22
Лукас
29
Тузар
8
Ауар
10
Траоре
9
Дембеле
2 ×
27
Корне
Лион
Расстановка 4‑3‑3
В матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) «Амьен» на своем поле сыграл вничью с «Лионом». Встреча, прошедшая на стадионе «Ла Ликорн», завершилась со счетом 2:2. В дебюте игры команды обменялись голами.
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«Лион» упустил победу над «Амьеном» в чемпионате Франции перед игрой с «Зенитом» в ЛЧ
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