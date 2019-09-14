В матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) «Амьен» на своем поле сыграл вничью с «Лионом». Встреча, прошедшая на стадионе «Ла Ликорн», завершилась со счетом 2:2. В дебюте игры команды обменялись голами.

«Лион» в преддверии игры с «Зенитом» в ЛЧ потерял очки в матче Лиги 1

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