Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что допускал переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

Лионель Месси: «Думал, что Неймар перейдет в „Реал“»

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