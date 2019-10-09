Футбол

Sports.ruSports.ruЛионель Месси: «Думал, что Неймар перейдет в „Реал“»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что допускал переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».
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Неймар дважды мог перейти в «Реал». В 2006-м приезжал в Мадрид на 19 дней, а в 2011-м даже прошел медобследование

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Месси признался, что ожидал перехода Неймара в «Реал»

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Лионель Месси: «Думал, что Неймат перейдете в „Реал“»

Спорт-Экспрессвчера в 19:47
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Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Националисты пытаются прорваться в район отвода войск в Донбассе

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Эстония ограничит въезд мигрантов из-за наплыва украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил сократить количество миграционных квот из-за нашествия трудовых мигрантов с Украины.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:04
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Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
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Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае

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Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

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Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
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Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

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В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
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«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами

"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику беспорядков Подкопаеву

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В Перми врачей стоматологической больницы не пускают в операционные

Врачей пермской стоматологической больницы не пускают в операционные и перевязочные.
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

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Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
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Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

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Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

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Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге UFC

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Фигуранты дела о пожаре на шахте в Соликамске получили сроки

Сегодня Соликамский городской суд признал виновными пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре на шахте компании "Уралкалий" в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
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Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
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