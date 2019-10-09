Футбол
Sports.ruЛионель Месси: «Думал, что Неймар перейдет в „Реал“»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что допускал переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».
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Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Политика
Эстония ограничит въезд мигрантов из-за наплыва украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил сократить количество миграционных квот из-за нашествия трудовых мигрантов с Украины.
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены
Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
Теннис
Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Общество
В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде
Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.
Гаджеты
«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами
"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Здоровье
В Перми врачей стоматологической больницы не пускают в операционные
Врачей пермской стоматологической больницы не пускают в операционные и перевязочные.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Происшествия
Фигуранты дела о пожаре на шахте в Соликамске получили сроки
Сегодня Соликамский городской суд признал виновными пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре на шахте компании "Уралкалий" в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.