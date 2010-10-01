Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о желании сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».

Лионель Месси: «Мечтаю сыграть за „Ньюэллс“, но нужно убедить семью»

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