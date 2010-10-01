Футбол
Sports.ruЛионель Месси: «Мечтаю сыграть за „Ньюэллс“, но нужно убедить семью»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о желании сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».
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Армия и оружие
В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ
Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Игры
Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Шоу-бизнес
Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова
Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Ущерб Грузии от запрета на авиасообщение с Россией составил 350 миллионов долларов США.
Религия
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Ростова-на-Дону
Глава Русской православной церкви провел Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Происшествия
Британская полиция задержала подозреваемых в убийстве 39 человек
В Эссексе полиция задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, которые ранее были найдены мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает Sky News.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Наука
Исследователи выяснили причину краха древнейшей империи
Ученые из Хоккайдского (Япония) и Кильского (Германия) университетов провели исследование, в ходе которого выяснили, что причиной заката древнейшей Аккадской империи стали климатические изменения.
Общество
Шнуров попытался списать диктант у Шойгу
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
Игры
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Главное управление МЧС по Москве распространило вечером в субботу экстренное предупреждение об усилении ветра в столице.
Происшествия
Под Рязанью при пожаре погибли трое детей
Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела троих детей: девочек 2015 и 2019 годов рождения и их годовалого брата.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.