Футбол

Sports.ruSports.ruЛионель Месси: «Мечтаю сыграть за „Ньюэллс“, но нужно убедить семью»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о желании сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лионель Месси: «Мечтаю играть „Ньюэлл’с Олд Бойз“, но моему сыну не нравится в Аргентине»

Спорт-Экспресс03:44

Месси: мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», но сыну не нравится в Аргентине

Чемпионат04:36

Лионель Месси: «Мечтаю сыграть за „Ньюэллс“, но нужно убедить семью»

Sports.ru05:00

Месси заявил, что хотел бы поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»

RT на русском04:57

Месси рассказал, почему не хочет возвращаться в Аргентину

Вести.Ru04:06

Месси: «Мечтаю играть в „Олд Бойз“, но моему сыну не нравится в Аргентине»

Soccer.ru04:51

Месси мечтает поиграть в Аргентине, но его сын против

Евро-футбол.ру04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости вчера в 12:00
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Футбол

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом»

Юга.ру 04:08
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Единоборства

Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Фигурное катание

Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусову хотят оставить без четверных

Чемпионат 06:15
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:23
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Армия и оружие

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 вчера в 08:36
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Политика

Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Происшествия

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области.
Пятый канал 01:39
Здоровье

Врачи предупредили об опасности томатного сока

Зачастую производители не указывают количество соли, а потому гипертоникам лучше всего избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
Первый Тульский 04:43
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Политика

На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке

Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
RT на русском 06:24
Происшествия

Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР

В Кривом Роге украинца наказали тюремным сроком за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте возле одного из торгово-развлекательных центров города.
Газета.Ru 05:41
Общество

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК 25 октября в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинский футбольный клуб
Аргентинский футбольный клуб из города Росарио. Иногда команду называют просто «Ньюэллс» или по аббревиатуре - НОБ. Клуб шесть раз становился чемпионом Аргентины и дважды доходил до финала Кубка Либертадорес. 30% жителей Росарио болеют за этот клуб.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное