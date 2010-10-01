Футбол
Sports.ruЛионель Месси: «Мечтаю сыграть за „Ньюэллс“, но нужно убедить семью»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о желании сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».
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Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА Новости вчера в 12:00
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
F1news.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Футбол
«Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом»
Юга.ру 04:08
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт
Московский Комсомолец вчера в 10:30
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Фигурное катание
Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусову хотят оставить без четверных
Чемпионат 06:15
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
RT на русском вчера в 09:23
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Армия и оружие
Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 вчера в 08:36
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском
Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области.
Пятый канал 01:39
Здоровье
Врачи предупредили об опасности томатного сока
Зачастую производители не указывают количество соли, а потому гипертоникам лучше всего избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
Первый Тульский 04:43
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Политика
На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
RT на русском 06:24
Происшествия
Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР
В Кривом Роге украинца наказали тюремным сроком за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте возле одного из торгово-развлекательных центров города.
Газета.Ru 05:41
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК 25 октября в 13:20