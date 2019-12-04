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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», поделился мнением о сравнениях с лидером «Ювентуса» Криштиану Роналду. Долгое время они конкурировали в Испании, когда португалец играл за «Реал».
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Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»

Sports.ruвчера в 15:59

Месси: Роналду — бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Чемпионатвчера в 18:13

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

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Месси сравнил себя и Роналду

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Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я выстраиваю игру»

Sportbox.RU04:18

Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

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Месси: «Пять „Золотых мячей“ Роналду? Это беспокоило меня»

Бомбардир.ру01:00
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В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

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Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
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СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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