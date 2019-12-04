Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», поделился мнением о сравнениях с лидером «Ювентуса» Криштиану Роналду. Долгое время они конкурировали в Испании, когда португалец играл за «Реал».

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

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