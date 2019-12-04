Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», поделился мнением о сравнениях с лидером «Ювентуса» Криштиану Роналду. Долгое время они конкурировали в Испании, когда португалец играл за «Реал».
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Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»

Sports.ruвчера в 15:59

Месси: Роналду — бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Чемпионатвчера в 18:13

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

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Месси сравнил себя и Роналду

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Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я выстраиваю игру»

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Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

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Лионель Месси: Ей богу, не чувствую себя на 32 года

Советский спорт06:48
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
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В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже

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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

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Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

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Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Кошки выражают эмоции с помощью мимики, которую мы не видим

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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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Трамп покинул саммит НАТО до его окончания

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Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
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Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой

Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Семак не считает «Зенит» империей зла

«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.
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НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая

Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
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Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
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ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

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Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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