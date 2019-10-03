Форвард Барселоны Лионель Месси подвел итоги матча с Интером (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Камп Ноу. Прямо сейчас я устал, но в то же время рад, что впервые в сезоне сыграл 90 минут, приводит слова 32-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА.

Лионель Месси: Устал, но доволен, что впервые в сезоне сыграл 90 минут

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