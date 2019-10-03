Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортЛионель Месси: Устал, но доволен, что впервые в сезоне сыграл 90 минут

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Форвард Барселоны Лионель Месси подвел итоги матча с Интером (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Камп Ноу. Прямо сейчас я устал, но в то же время рад, что впервые в сезоне сыграл 90 минут, приводит слова 32-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лионель Месси чувствует, что устал

Комсомольская правда04:07

Лионель Месси: Устал, но доволен, что впервые в сезоне сыграл 90 минут

Советский спорт03:41

Месси: «Я устал, не хватает игрового ритма»

Sport24.ruвчера в 19:11

Месси: впервые за сезон провел все 90 минут на поле

Газета.Ru02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Авто

Названа дата премьеры нового поколения Volkswagen Golf

Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru вчера в 23:32
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Здоровье

22 жителя Волгоградской области заразились описторхозом

В 2019 году 22 жителя Волгоградской области пострадали от опасного для жизни и здоровья человека гельминтоза.
КП - Волгоград 02:10
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Политика

Соловьев обиделся на слушателя в эфире и назвал его «мразью»

URA.Ru 02:17
Экономика

Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД

News.ru вчера в 11:57
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Здоровье

Врачи больницы в Перми решили массово уволиться

Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».
Московский Комсомолец 05:10
Армия и оружие

Россия в Сирии защитится землей

Российские военные в Сирии защитятся от атак дронов габионами (набитыми землей, песком или щебнем плетеными конструкциями).
Lenta.ru 06:35
Политика

«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа

Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Политика

СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Шоу-бизнес

Гуф рассказал Собчак о подробностях отношений с Кети Топурией

Российский певец Алексей Долматов, более известный как Гуф, стал героем передачи «Осторожно, Собчак!»
NewInform 06:13
Футбол

РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе

25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Армия и оружие

В Иране предотвратили покушение на главу спецподразделения КСИР

Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 05:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие

Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе

Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
RT на русском 05:37
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Гаджеты

Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России

Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное