Лига чемпионов

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЛионель Месси чувствует, что устал

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
На счету аргентинца 10 обводок и 2 голевые передачи на Луиса Суареса, чей дубль и спас «Барселону» от поражения. Однако, после самого матча Месси пришел к выводу, что он устал.
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