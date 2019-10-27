Футбол
Говорит МоскваЛионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за мадридский «Реал», «Барселону», «Интер» и «Милан».
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Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории
Sportbox.RUвчера в 03:28
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Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
Наука
Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок
Удар56 вчера в 10:12
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
ТАСС 26 октября в 10:30
Происшествия
Грузовик засыпал трассу «Скандинавия» щебнем, движение перекрыто
На трассе «Скандинавия» в районе поселка Рощино в Ленобласти перекрыто движение в обе стороны — там перевернулся грузовик со щебнем, сообщают очевидцы.
Мойка78 02:14
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Меладзе отреагировал на скандал Кормухиной и Гагариной из-за Кукушки
Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия
В Приамурье совершено нападение на полицейских
В Приамурье совершено нападение на полицейских.
Российская газета 01:53
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии
Lenta.ru вчера в 16:56
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:06
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
«Авторамблер» решил выяснить, какие же модели сложнее будет реализовать на вторичном рынке и почему.
SpeedMe вчера в 14:00
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости вчера в 15:45
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Здоровье
Гипертоников обеспечат бесплатными современными приборами
Ведомство планирует со следующего года начать бесплатную раздачу пациентам с гипертонией современных приборов, которые удаленно мониторят состояние здоровья человека.
Южный Федеральный вчера в 23:57
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору тыквы
Экономика сегодня 01:00
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 21:04
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Алтайская правда вчера в 19:55
Авто
11 новых автомобилей приобретет администрация Волгоградской области
Электронный аукцион на поставку одиннадцати легковых машин объявило ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области».
Вечерний Волгоград вчера в 06:15
Технологии
Ложка-картошка: в России создали одноразовую посуду из крахмала
Из обычного крахмала, картофельного или зернового, ученые создали полностью биоразлагаемый пластик, который не наносит вреда природе при утилизации.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Североуральске лесовоз повредил газопровод
Известия вчера в 13:12