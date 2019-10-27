Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваЛионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире

Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за мадридский «Реал», «Барселону», «Интер» и «Милан».
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Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

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Месси назвал лучшего нападающего, которого он видел. И это не Криштиану

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Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории

Матч ТВ03:28

Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории

Sportbox.RU03:28

Месси назвал имя лучшего форварда, которого он видел

Sport.ru04:59

Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

Sport24.ru06:34

Месси назвал лучшего нападающего в мире

Газета.Ru06:00
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В беседе с журналистами издания NewYorker президент Украины отметил, что он не собирается предлагать Коломойскому никаких привилегий в стране и продолжит настаивать на том, чтобы олигарх потратился на инфраструктурные и социальные проекты в стране, как это уже сделали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.
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Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
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Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
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Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ

Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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ЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби

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Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

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Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

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Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
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Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях

Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для спортсменов

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Рауш: сейчас «Динамо» уже другая команда. Поэтому и есть результат

Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
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Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
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Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Разработан проект новой квантовой батареи

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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Крылья Советов — Зенит 0:2

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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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