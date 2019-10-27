Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваЛионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире

Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за мадридский «Реал», «Барселону», «Интер» и «Милан».
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Месси назвал лучшего нападающего в мире

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Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
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В сети опубликовали фотографии со съемок фильма "47" Алексея Учителя об известном музыканте Викторе Цое.
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
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ФАС подозревает энергокомпании в намеренном завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам предварительного анализа причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине 2019 года пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ.
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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева

Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
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МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
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Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
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Пахноцкая: 4 ноября WADA в любом случае рассмотрит российский вопрос

По словам Пахноцкой, международная организация в любом случае проведет заседание, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию.
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Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0

Говорит Москва вчера в 11:35
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Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
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Максим Галкин поделился фото Пугачевой в женственном образе

Примадонна поразила поклонников неожиданным женственным образом.
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В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
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Пропавший подросток из Бердска найден мертвым

Найдено тело пропавшего школьника из Бердска. Информация об этом появилась на странице в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
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Эмери может забрать капитанство у Джаки за грубый ответ болельщикам

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери осуждает Гранита Джаку и может забрать капитанство у полузащитника после того, как он в грубой форме попросил поклонников «отвалить».
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Крым побил рекорд по турпотоку – Аксёнов

Показатели туристического потока в Крым в 2019 году оказались выше данных рекордного 2018 года, сообщил на страницах в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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