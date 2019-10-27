Футбол
Говорит МоскваЛионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за мадридский «Реал», «Барселону», «Интер» и «Милан».
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Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории
Sportbox.RUвчера в 03:28
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Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Ferra 26 октября в 03:23
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади
Москва 24 вчера в 09:55
Кино
Появились фотографии со съемок аварии, в которой погиб Цой
В сети опубликовали фотографии со съемок фильма "47" Алексея Учителя об известном музыканте Викторе Цое.
Piter.tv 01:53
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.
ФАН 03:17
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Экономика
ФАС подозревает энергокомпании в намеренном завышении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам предварительного анализа причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине 2019 года пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ.
Евразия Daily 03:10
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК вчера в 12:21
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК вчера в 10:16
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил технику «противника» на учениях в Сербии
РЕН ТВ 26 октября в 09:18
Общество
Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева
Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Znak.com 02:04
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса
"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Газета.Ru 03:02
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН 26 октября в 08:10
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Спорт
Пахноцкая: 4 ноября WADA в любом случае рассмотрит российский вопрос
По словам Пахноцкой, международная организация в любом случае проведет заседание, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию.
Газета.Ru 03:17
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0
Говорит Москва вчера в 11:35
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
Чемпионат вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился фото Пугачевой в женственном образе
Примадонна поразила поклонников неожиданным женственным образом.
Lisa.ru 26 октября в 07:30
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Происшествия
Пропавший подросток из Бердска найден мертвым
Найдено тело пропавшего школьника из Бердска. Информация об этом появилась на странице в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
Народные новости вчера в 23:15
Футбол
Эмери может забрать капитанство у Джаки за грубый ответ болельщикам
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери осуждает Гранита Джаку и может забрать капитанство у полузащитника после того, как он в грубой форме попросил поклонников «отвалить».
Матч ТВ 02:26
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Путешествия
Крым побил рекорд по турпотоку – Аксёнов
Показатели туристического потока в Крым в 2019 году оказались выше данных рекордного 2018 года, сообщил на страницах в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября.
REGNUM 03:42