Футбол

REGNUMREGNUMЛионель Месси не хочет покидать «Барселону»

Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 11 сентября Marca.
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Массовое отравление шаурмой в Уфе: возбуждено уголовное дело

Вести.Ru 03:45
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Глава МВД Эстонии уверен, что трудовые мигранты с Украины стали проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины, сообщает Sputnik Эстония.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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