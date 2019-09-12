Футбол
REGNUMЛионель Месси не хочет покидать «Барселону»
Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 11 сентября Marca.
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Финансы
Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти
В четверг рубль умеренно повышается к доллару и евро на фоне коррекционно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Взгляд.ру 03:26
Происшествия
Актер Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДТП
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Авто
Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России
О появлении Skoda Rapid нового поколения журналистам рассказал руководитель российского представительства бренда Ян Прохазка -- модель поступит в продажу в 2020 году.
Motor 03:06
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Гаджеты
Вести.net: Apple атаковала Netflix дешёвым видеостримингом
Apple анонсировала игровой подписочный сервис Apple Arcade и главное объявила стоимость подписки на видеосервис Apple TV+.
Вести.Хайтек 03:29
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Политика
Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
Российский Диалог вчера в 23:03
Общество
Власти Карелии отменили транспортный налог для многодетных семей
Депутаты парламента Карелии в первом чтении приняли изменения в региональное законодательство, предусматривающие отмену выплат транспортного налога для всех многодетных семей региона, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:42
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики в четверг утром пять раз нарушили перемирие, выпустив более 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 01:30
Политика
МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Глава МВД Эстонии уверен, что трудовые мигранты с Украины стали проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины, сообщает Sputnik Эстония.
Аргументы и Факты вчера в 09:04
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Гаджеты
Honor возглавил рынок смартфонов России
Чжао Мин (Zhao Ming), президент Honor, объявил через китайскую платформу микроблогов Weibo, что Honor является ведущим брендом смартфонов в России, если говорить о занимаемой доле рынка.
iXBT.com 03:09
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19