Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМесси не намерен покидать «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не хочет покидать клуб. "Барселона" — мой дом, и я не хочу уходить, но я хочу побеждать. Месси находится в системе «Барселоны» уже 19 лет.
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