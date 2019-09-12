Футбол
REGNUMЛионель Месси не хочет покидать «Барселону»
Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 12 сентября Marca.
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Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Фигурное катание
Татьяна Тарасова назвала лучшего в мире тренера по фигурному катанию
Слово и Дело 13:39
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК вчера в 06:34
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Происшествия
Мальчика, пытавшегося спасти деда из пожара, наградили посмертно
Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил 6-летнего мальчика, пытавшегося спасти из огня своего дедушку в Карелии.
РЕН ТВ 12:22
Здоровье
Онкологи назвали основные признаки рака
По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости вчера в 06:29
Футбол
Коноплянка: пришёл в «Шахтёр», как к себе домой
Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал об адаптации и целях в донецком «Шахтёре».
Чемпионат 13:29
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика
Захарова высмеяла Цимбалюка за попытку улизнуть от вопроса о Вышинском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила в тупик журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка вопросом об интервью с Кириллом Вышинским, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 13:51
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета
Самолет A330 авиакомпании Condor, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
РБК 14:41
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Футбол
Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат 09:24
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в интернете
В Петербурге от сотрудников полиции потребовали удалить из соцсетей все фотографии и видео, нарушающие «нормы общественной морали и нравственности».
МР7.ру 13:54
Общество
Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе
Большинство (76%) работодателей в России не рассматривают переход на сокращенную неделю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании HeadHunter.
REGNUM 05:07
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
В России предложили установить минимальную цену на сигареты
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, стоимость 95% легальных сигарет составляет меньше 90 рублей, поэтому минимальная цена может составлять 85 рублей.
Восток-Медиа 09 сентября в 13:20
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Шоу-бизнес
Родственники Игоря Талькова подали в суд на Азизу
Напомним, что в начале лета Азиза рассказала о ссоре с Тальковым, когда тот якобы хотел познакомить ее с влиятельными преступниками.
StarHit.ru 09:00
Армия и оружие
Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12