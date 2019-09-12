Футбол

REGNUMREGNUMЛионель Месси не хочет покидать «Барселону»

Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 12 сентября Marca.
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