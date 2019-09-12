Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 12 сентября Marca.

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Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

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Политика В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

Общество «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Авто VW готовит кросс-купе на базе Teramont Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport, который в России будет продаваться как версия Teramont, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Общество Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.

Политика Зеленский уволил главу украинской разведки Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему Бухарев мало годится для должности главы украинской разведки.

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Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Футбол «Барселона» представила третий комплект формы Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон.

Политика Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища.

Экономика Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.

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Политика Казанский кремль остро отреагировал на слова Жириновского о Татарстане Представитель Казанского кремля сообщила, что спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в тот же день позвонил председателю Госдумы Вячеславу Володину и заявил, что подобные высказывания недопустимы с высоких трибун федеральных органов власти.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Политика Украина приостановила разрыв соглашений с Россией Украина приостановила разрыв двухсторонних соглашений с Россией, пишет издание "Коммерсантъ".

Общество МОЭСК завершает подготовку к осенне-зимнему периоду Ранее Бирюков заявил, что в Москве завершена подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. По информации заммэра, к отопительному сезону подготовлено свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов.