Футбол

МК-СпортМК-СпортЛионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Нападающий клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лауреатом ежегодной премии "Золотой мяч", присуждаемой французским журналом France Football. Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
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