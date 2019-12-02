Нападающий клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лауреатом ежегодной премии "Золотой мяч", присуждаемой французским журналом France Football. Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.

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Здоровье Число погибших от кори в Самоа превысило полсотни Эпидемия кори в Самоа набирает обороты: число погибших превысило полсотни человек, а количество инфицированных увеличивается на сотню человек ежедневно, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на данные правительства тихоокеанской страны.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

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Происшествия В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

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Политика Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.

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Здоровье Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.