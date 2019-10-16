с чего всё началось

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

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Происшествия Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.

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Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Политика Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Происшествия Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.

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Гаджеты Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.

Наука Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.

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Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

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