Футбол

The Moscow PostThe Moscow PostЛионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Лионель Месси шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов, сообщает
 официальный Twitter «Барселоны».
РБКвчера в 09:49

Подробнее о событии

Лионель Месси – о «Золотой бутсе»: «Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола»

Sportbox.RUвчера в 10:12

Лионель Месси – о «Золотой бутсе»: «Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола»

Матч ТВвчера в 10:12

Лионель Месси: «Без моей команды я никогда бы не смог выиграть „Золотую бутсу“»

Спорт-Экспрессвчера в 09:27

Месси назвал игроков «Барселоны», без которых не выиграл бы «Золотую бутсу»

Чемпионатвчера в 09:43

Месси в третий раз подряд получил «Золотую бутсу»

РИА Новостивчера в 08:41

Самый трогательный момент дня: дети Месси вручают папе «Золотую бутсу». Уже шестую в карьере

Sport24.ruвчера в 10:30

Месси: «Я получил „Золотую бутсу“ благодаря Суаресу и Альбе»

Sport.ruвчера в 10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

РБК 15 октября в 12:25
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Авто

Россиянам рассказали об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:10
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца

Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.
Известия вчера в 17:49
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 вчера в 05:58
Политика

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК 15 октября в 14:46
Гаджеты

Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro

В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.
Astera 15 октября в 06:30
Наука

Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова

В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы вчера в 03:45
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Политика

Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.
РБК 00:00
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Спорт

Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Римар неизвестно.
Российская газета вчера в 07:18
Общество

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Наука

Дрон снял охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Использование горбатыми китами необычного способа добывания пищи недалеко от Аляски сняли специалисты Гавайского университета в Маноа.
МедиаПоток 14 октября в 09:59
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Общество

В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.
Ридус 14 октября в 05:38
Политика

Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»

16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru вчера в 04:58
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное