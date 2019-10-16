Футбол
The Moscow PostЛионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.
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Армия и оружие
Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
РБК 16:25
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
АСТВ 17:50
Наука
Найдены два новых вида фарфоровых крабов
Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований нашли два новых вида фарфоровых крабов — Polyonyx socialis, обитающий в Южно-Китайском море Вьетнама, и Petrolisthes virgilius из Карибского бассейна.
Индикатор 10:43
Авто
Представлен четырехдверный BMW Gran Coupe второй серии
Бензиновый BMW 228i xDrive Gran Coupe с полным приводом предназначен только для рынка США: двухлитровая турбочетверка выдает 231 л.с. и 350 Нм.
Авторевю 06:01
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Rostov gazeta вчера в 16:05
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Экономика
Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать «зерновую ОПЕК»
По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru 16:37
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Общество
Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью
Мойка78 14 октября в 15:10
Происшествия
СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального
Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР.
Ведомости вчера в 03:12
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах
В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.
Комсомольская правда 15:34
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Наука
Как городской шум влияет на процесс размножения зебровых амадин
Ученые из Великобритании предположили, что городской шум снижает концентрацию гормонов стресса в крови зебровых амадин.
Goroday.ru 18:58