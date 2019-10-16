с чего всё началось

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.

Армия и оружие Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии «Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Наука Найдены два новых вида фарфоровых крабов Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований нашли два новых вида фарфоровых крабов — Polyonyx socialis, обитающий в Южно-Китайском море Вьетнама, и Petrolisthes virgilius из Карибского бассейна.

Авто Представлен четырехдверный BMW Gran Coupe второй серии Бензиновый BMW 228i xDrive Gran Coupe с полным приводом предназначен только для рынка США: двухлитровая турбочетверка выдает 231 л.с. и 350 Нм.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Происшествия Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания 18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать «зерновую ОПЕК» По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Общество Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Политика Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.

Происшествия СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР.

Армия и оружие В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир» Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.