Футбол
The Moscow PostЛионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
РБК 17:00
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
UfacityNews.ru 15:01
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU 14 октября в 14:36
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Вечерняя Москва вчера в 21:00
Кино
Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»
ToDay News Ufa 14:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News 10:03
Экономика
Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов.
Известия 17:59
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Профиль вчера в 12:42
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 18:33
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 19:00
Игры
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
CyberSport.ru 03:35
Политика
Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу
Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.
RT на русском 20:19
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Sputnik Таджикистан вчера в 10:32
Политика
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию
Российская газета 10:43
Наука
Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке
В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.
Naked Science 09:55
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Общество
Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон вступает в силу с 1 июня 2020 г.
Гарант 09:34