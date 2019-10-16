с чего всё началось

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.

Экономика Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

Общество S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Гаджеты Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11 Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Политика В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Шоу-бизнес Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.

Экономика Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов.

Финансы Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Игры В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.

Политика Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.

Наука Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.