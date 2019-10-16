Футбол
The Moscow PostЛионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.
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Лионель Месси шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов, сообщает официальный Twitter «Барселоны».РБКвчера в 09:49
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Лионель Месси – о «Золотой бутсе»: «Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола»
Sportbox.RUвчера в 10:12
Самый трогательный момент дня: дети Месси вручают папе «Золотую бутсу». Уже шестую в карьере
Sport24.ruвчера в 10:30
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