с чего всё началось

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу". Лионель Месси - аргентинский футболист.

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Наука Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Авто УАЗ «Патриот» получит революционную опцию Интересно, что, судя по изображениям, внедорожникам с «механикой» новый тоннель не положен – его вместе с электронным стояночным тормозом получат автомобили только с автоматической коробкой передач (в частности, УАЗ «Патриот»).

Общество Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.

Армия и оружие Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.

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Авто В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Политика В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

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