Футбол
NewInformЛионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Шоу-бизнес
Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову
Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Армия и оружие
Российское оружие впервые получено правительством Габона
Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Футбол
Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Армия и оружие
На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
Гаджеты
В России рекордно упала минимальная цена на iPhone
В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Политика
Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Футбол
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче Лиги Европы
Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 3:3 (2-й тайм)
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.