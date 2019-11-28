Футбол

NewInformNewInformЛионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси – лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS

Sports.ru06:03

Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

Sport24.ru04:41

Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

Sportbox.RU05:46

Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

Матч ТВ05:46

Месси — лучший плеймейкер-2019 по версии ИФФХС, индиец Чхетри набрал 1 очко

Спорт-Экспресс07:17

Месси стал лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

Советский спорт05:11

Месси – лучший плеймейкер года по версии IFFHS

Бомбардир.ру06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Аргументы и Факты 15:48
Космос

Пыльные бури уносят воду с Марса

Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Вести.Наука вчера в 06:08
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Дни.ру 01:36
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Армия и оружие

Российское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 15:10
Футбол

Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
РИА Новости 13:14
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv 08:42
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 11:09
Энергетика

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Коммерсантъ 13:13
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Гаджеты

В России рекордно упала минимальная цена на iPhone

В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.
Neva.Today 10:59
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:32
Политика

Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 14:15
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Футбол

«Рома» разгромила «Истанбул» в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 15:05
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 3:3 (2-й тайм)

Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Букмекеры.рф вчера в 14:28
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное