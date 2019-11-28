Футбол
ТАСС СпортЛионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси выбран лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Недвижимость
Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Армия и оружие
Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети
Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Спорт
МИД России выступил против политизации спорта
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Политика
В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ
Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Экономика
В России предложили объявить кредитную амнистию
Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Политика
«Укроборонпром» выступил против продажи «Мотор Сич» китайской компании
В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Моторс Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Ариана Гранде впервые показала фанатам свои настоящие волосы
Американская певица и актриса Ариана Гранде впервые показала фанатам свои настоящие волосы.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект
Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.