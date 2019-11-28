Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси выбран лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

Политика СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.

Недвижимость Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».

Спорт МИД России выступил против политизации спорта Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Политика В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика «Укроборонпром» выступил против продажи «Мотор Сич» китайской компании В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Моторс Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

Общество Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.