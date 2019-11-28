Футбол

NewInformNewInformЛионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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Месси – лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS

Sports.ru06:03

Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

Матч ТВ05:46

Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

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Месси — лучший плеймейкер-2019 по версии ИФФХС, индиец Чхетри набрал 1 очко

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Месси стал лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

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Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

Sportbox.RU05:46

Месси – лучший плеймейкер в 2019 году

ProstoProSport04:59
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