Футбол
NewInformЛионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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Политика
Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Энергетика
ФАС потребовала от «Газпрома» исправить ситуацию с торгами
«Фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все пока негативно сказывается на биржевой торговле», — цитирует ПРАЙМ материалы к выступлению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева на форуме «Биржевой товарный рынок».
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Общество
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.
Культура
В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
Происшествия
Бывшего главу Энгельсского района приговорили к 2,5 годам колонии
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Автоспорт
Роберт Шварцман станет напарником Мика Шумахера в Формуле 2
Общество
МВД проверит три спектакля «Театр.doc» на «антироссийскую пропаганду»
Председатель думского комитета по культуре и главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская инициировала проверку трех спектаклей «Театра.doc» на «антироссийскую пропаганду».
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Общество
Депутат от партии Зеленского признался в судимости
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец признался в своей судимости.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Здоровье
В России увеличилось количество трансплантаций почки
В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Происшествия
Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП
Глава Донецка, который находится в Ростовской области, Юрий Тарасенко попал в ДТП в ночь на четверг, 28 ноября.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Политика
В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ
Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Игры
Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
Политика
Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Политика
НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса
НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
Политика
Украина изменила порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг, 28 ноября.