Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

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