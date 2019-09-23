с чего всё началось

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА проходит в понедельник, 23 сентября, в Милане в здании театра Ла Скала, передает «РИА Новости».

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

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