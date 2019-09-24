Футбол
РБКФИФА назвала лучшего игрока года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Месси выступает в составе «Барселоны» всю свою карьеру.
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Месси о награде ФИФА: «Это особенный момент, но командные успехи мне дороже»
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