Происшествия
REGNUMЛипчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырёхлетнюю девочку мёртвой. Женщину и её старшую дочь госпитализировали.
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с чего всё началось
— Поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом, — указано в сообщении ведомства.Вечерняя Москва03:16
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Общество
Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую
Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Финансы
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
Армия и оружие
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
Благодаря «Громам» беспилотники смогут уничтожать и объекты противника в оперативной глубине, в том числе позиции ракет средней и меньшей дальности, пояснил эксперт.
Культура
«Друзья» вернутся на экраны
Выпуск «Друзей» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
Здоровье
Ребенку из Екатеринбурга отказали в медпомощи из-за засекреченных персональных данных
Женщина обратилась в детскую городскую больницу №8, к которой прикреплен детский сад, в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, областной минздрав и прокуратуру.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Музыка
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Футбол
Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию
В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат
На Украине пришла к логическому завершению скандальная история, разгоревшаяся вокруг старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко, которого обвинили в плагиате докторской диссертации.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.