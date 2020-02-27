с чего всё началось

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырёхлетнюю девочку мёртвой. Женщину и её старшую дочь госпитализировали.

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Общество Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.

Шоу-бизнес Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Футбол Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.