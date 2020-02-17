В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными – в инфографике Ria.ru

с чего всё началось

В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Липецкая область оказалась на 11 строчке рейтинга. Хотя в 2018 году регион занимал 9 место.

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