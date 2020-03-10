Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Политика Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Экономика Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Гаджеты Обновление до Android 10 портит дисплей Xiaomi Mi A2 Lite Пользователи Reddit заявляют, что обновление портит подсветку дисплея смартфонов. gizmochina.com По словам одного из пользователей, после того как он установил новое ПО на свой смартфон, обнаружились искажения изображения в нижней части дисплея.

Футбол Чемпиона Италии по футболу могут определить с помощью плей-офф Турнир может быть закончен без определения чемпиона, либо победителем станет команда, которая лидирует на данный момент, либо играть плей-офф с целью выявить лучшую команду Италии.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Технологии Каждый четвертый компьютер работает на системе Windows 7 Как сообщает ToDay News Ufa, в январе 2020 года была официально прекращена поддержка Windows 7. Это должно было поспособствовать переходу на актуальную ОС.

Армия и оружие Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика инфицирован коронавирусом нового типа, оповещает министерство нацобороны в Twitter.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Кино Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.