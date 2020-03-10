Общество

Gorod48Gorod48На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
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Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине

Gorod4809:57

В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

RT на русском05:38

Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области из-за угрозы коронавируса

ТАСС04:00

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

Газета.Ru05:12

В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

Lenta.ru04:39

Липецким работникам измеряют температуру из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:13

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Интерфакс04:11
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика

Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года

Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Ведомости 16:35
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm вчера в 05:34
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости 04:20
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом

RuNews24.ru 11:30
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney

iReactor 10:42
Экономика

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости 18:47
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

Телеканал Санкт-Петербург 13:20
Гаджеты

Обновление до Android 10 портит дисплей Xiaomi Mi A2 Lite

Пользователи Reddit заявляют, что обновление портит подсветку дисплея смартфонов. gizmochina.com По словам одного из пользователей, после того как он установил новое ПО на свой смартфон, обнаружились искажения изображения в нижней части дисплея.
3DNews 17:30
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Общество

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Российская газета 18:53
Футбол

Чемпиона Италии по футболу могут определить с помощью плей-офф

Турнир может быть закончен без определения чемпиона, либо победителем станет команда, которая лидирует на данный момент, либо играть плей-офф с целью выявить лучшую команду Италии.
Газета.Ru 13:05
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Технологии

Каждый четвертый компьютер работает на системе Windows 7

Как сообщает ToDay News Ufa, в январе 2020 года была официально прекращена поддержка Windows 7. Это должно было поспособствовать переходу на актуальную ОС.
ToDay News Ufa вчера в 15:07
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM 16:59
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Политика

Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»

«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
МР7.ру 15:09
Общество

Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска

Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
АСТВ 15:34
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Армия и оружие

Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика инфицирован коронавирусом нового типа, оповещает министерство нацобороны в Twitter.
iReactor 10:53
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Кино

Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате

Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.
Газета Metro 11:42
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Общество

Замглавы минздрава Великобритании заразилась коронавирусом

По данным ВОЗ, в настоящее время коронавирусом заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.
РЕН ТВ 19:39
Происшествия

В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия 17:28
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