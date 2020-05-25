Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЛипецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой: «В большую сторону», - ответили в администрации

Gorod4804:25

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

ТАСС06:26

В обладминистрации прокомментировали еще одну аудиозапись разговора Игоря Артамонова

Most.tv04:48

Глава липецкого Роспотребнадзора объяснил скандальную запись

ГТРК Липецк09:27

Чиновники получили от Артамонова жесткую критику

Липецкое время04:11

Липецкий губернатор подтвердил, что обсуждал переписывание статистики по COVID-19

Znak.com04:45

«Кому-то надо оторвать голову!»

LipetskMedia.ru03:26
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Общество

Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью.
Московский Комсомолец 05:38
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Происшествия

За злоупотребления из МВД уволены два генерала

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Общество

Суд дал клиентам Volkswagen право требовать возврата денег

Пострадавшие в связи с "дизельным скандалом" владельцы машин Volkswagen по решению суда имеют право требовать деньги назад.
Авторамблер 09:49
Общество

Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
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Общество

Жена Погребняка — о болезни футболиста: Никто не звонил, не приезжал

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, сообщила, как в семье переносят заражение коронавирусной инфекцией.
Bookmaker-ratings.ru 08:32
Технологии

Шрек заменил Немезиса в «Resident Evil 3»

SM News 07:23
Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
85
Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
1
Общество

Свердловские выпускники встретили последний звонок онлайн

Сегодня Эвелина Сафина, выпускница школы №37 города Екатеринбурга, тоже встретила последний звонок из дома.
Уральский меридиан 06:13
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 23 мая в 11:21
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
1,8K
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Общество

Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов

"Решением Таганского районного суда Москвы от 25 мая 2020 года исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей 92 копейки", - уточнили в суде.
Газета.Ru 09:08
Культура

В России снимут первые сериалы о киберспорте

Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
44
Общество

Губернатор Новосибирской области напомнил полиции об их полномочиях

Как отметил глава региона, более оперативной и жёсткой реакции требуют вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые произошли в Новосибирске в прошедшие выходные.
Московский Комсомолец Новосибирск 05:32
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Общество

В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
49
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
29
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
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Здоровье

В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре

Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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Игорь Георгиевич Артамонов
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Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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