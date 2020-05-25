Коронавирус
BFM.ruЛипецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Общество
Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью.
Московский Комсомолец 05:38
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Суд дал клиентам Volkswagen право требовать возврата денег
Пострадавшие в связи с "дизельным скандалом" владельцы машин Volkswagen по решению суда имеют право требовать деньги назад.
Авторамблер 09:49
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Жена Погребняка — о болезни футболиста: Никто не звонил, не приезжал
Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, сообщила, как в семье переносят заражение коронавирусной инфекцией.
Bookmaker-ratings.ru 08:32
Технологии
Шрек заменил Немезиса в «Resident Evil 3»
SM News 07:23
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество
Свердловские выпускники встретили последний звонок онлайн
Сегодня Эвелина Сафина, выпускница школы №37 города Екатеринбурга, тоже встретила последний звонок из дома.
Уральский меридиан 06:13
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 23 мая в 11:21
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов
"Решением Таганского районного суда Москвы от 25 мая 2020 года исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей 92 копейки", - уточнили в суде.
Газета.Ru 09:08
Культура
В России снимут первые сериалы о киберспорте
Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Губернатор Новосибирской области напомнил полиции об их полномочиях
Как отметил глава региона, более оперативной и жёсткой реакции требуют вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые произошли в Новосибирске в прошедшие выходные.
Московский Комсомолец Новосибирск 05:32
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Здоровье
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37