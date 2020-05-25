В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

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