Коронавирус
BFM.ruЛипецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Политика
КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини
На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Армия и оружие
Лукашенко: Беларусь продолжит развивать ракетное производство
МИР 24 22 мая в 12:23
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Экономика
Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.
РИА Новости 07:01
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
Что происходит 23 мая в 08:06
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Экономика
Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам
Во втором квартале структуры заемщика допустили просрочку.
РБК 17:00
Общество
Роспотребнадзор рекомендует временно запретить торговлю в электричках
Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал временно запретить разносную торговлю в электричках.
ТАСС 14:55
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
Чемпионат 12:56
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Происшествия
Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09