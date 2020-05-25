Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЛипецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать570

Подробнее о событии

Липецкая вечЁрка: коронавирусная статистика, закрытые рынки и источник зловония

Gorod4813:20

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

ТАСС06:26

Липецкие зори состоятся не раньше июля

ГТРК Липецк06:02

В обладминистрации прокомментировали еще одну аудиозапись разговора Игоря Артамонова

Most.tv04:48

Чиновники получили от Артамонова жесткую критику

Липецкое время04:11

Липецкий губернатор подтвердил, что обсуждал переписывание статистики по COVID-19

Znak.com04:45

«Кому-то надо оторвать голову!»

LipetskMedia.ru03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика

КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини

На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Армия и оружие

Лукашенко: Беларусь продолжит развивать ракетное производство

МИР 24 22 мая в 12:23
48
Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
10
Футбол

Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

Soccer.ru 09:45
Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
157
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
428
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости вчера в 07:56
272
Армия и оружие

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

РБК 08:24
952
Экономика

Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Экономика

Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.
РИА Новости 07:01
11
Футбол

Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»

Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
60
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
1,3K
Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Что происходит 23 мая в 08:06
657
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
437
Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
5
Энергетика

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
19
Экономика

Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам

Во втором квартале структуры заемщика допустили просрочку.
РБК 17:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендует временно запретить торговлю в электричках

Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал временно запретить разносную торговлю в электричках.
ТАСС 14:55
9
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
16
Футбол

Торбинский рассказал, почему решил переехать в США

Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
Чемпионат 12:56
Игры

Новый State of Play посвятили The Last of Us: Part II — он пройдёт 27 мая

Игромания.ру 13:10
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Происшествия

Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы

Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
1
Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
44
Общество

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
1,2K
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
123
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное