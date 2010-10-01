Коронавирус

ТАССТАССЛипецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в вторник сообщил губернатор Игорь Артамонов в эфире "ВГТРК-Липецк".
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Коронавирус в Липецке, последние новости на 15 апреля 2020: электронные пропуска начали действовать в районах

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Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

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Здоровье

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Lenta.ru 16:15
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Общество

Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили

Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru 16:29
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Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
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США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

Lenta.ru 06:06
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Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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На 3D принтере напечатали бионические кораллы

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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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Православные могут освятить пасхальные куличи дома

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Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
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У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19

В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
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В США предположили естественное происхождение коронавируса

Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
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В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
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Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
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Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
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