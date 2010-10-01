Коронавирус
ТАССЛипецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в вторник сообщил губернатор Игорь Артамонов в эфире "ВГТРК-Липецк".
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
Происшествия
В городе Вязьма Смоленской области коронавирус за минувшие сутки выявили у 33-х человек в доме престарелых
Эхо Москвы 11:03
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей 12:52
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Политика
Зеленский заявил о «ключевом периоде» эпидемии коронавируса на Украине
Резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться — впереди ключевой и определяющий период.
RT на русском 13:52
Происшествия
На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Общество
Главное о коронавирусе за 14 апреля: Петербургу спрогнозировали худшее, Россия снова просит снять санкции, бизнес ждет помощи
В России к 14 апреля количество зараженных превысило 21 тысячу человек. По суточному приросту страна вошла в мировой топ-4.
Фонтанка.Ру 17:36
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Экономика
У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Авто
В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву
В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Лукашенко призвал повысить гибкость цен на газ в рамках ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск попросил снизить цены на российский газ.
REGNUM 05:04
Авто
Фирма BMW запатентовала новый кроссовер
Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru 13:50
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем.
ТАСС 08:41
Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Фигурное катание
Алина Загитова: «В юности денег не хватало даже на проезд»
У юной фигуристки была серьезная мотивация — помогать родственникам, живущим в бедности.
StarHit.ru 18:00
Авто
Новая Mazda6 получит 350-сильный двигатель и задний привод
Седан Mazda 6 четвертого поколения станет первой моделью Mazda, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.
Автоновости дня 08:07
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Россияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты
По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
Коммерсантъ 16:53
Здоровье
В Бразилии от коронавируса излечился 99-летний ветеран
Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии, 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в стране, которому удалось излечиться от COVID-19.
Московский Комсомолец 18:04
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 18:07
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
МВД медиа 04:21
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с молодым музыкантом
Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.
RuNews24.ru 07:28
Политика
США приостановили финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45