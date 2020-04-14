Коронавирус

ТАССТАССЛипецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в вторник сообщил губернатор Игорь Артамонов в эфире "ВГТРК-Липецк".
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Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима

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Пропускной режим в Липецке. Картинки и слайды

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Политика

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Кино

Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»

По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
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Общество

Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили

Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Происшествия

Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву

Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Общество

Бурков рассказал, стоит ли омичам ждать продления режима самоизоляции

Главный редактор РИА «Омскинформ» Николай Шпак поинтересовался у губернатора Александра Буркова, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе, если количество людей на карантине ежедневно сокращается, заболевшие коронавирусом выздоравливают, и на фоне других регионов Омская область смотрится хорошо.
Город55.ру 00:27
Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 11:58
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Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Политика

Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края

Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Энергетика

В России снизились цены на бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Здоровье

Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:56
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Космос

SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Экономика

На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия

Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС вчера в 14:34
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 13 апреля в 11:47
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Экономика

Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 13 апреля в 14:36
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Космос

Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru вчера в 07:05
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В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах РФ

Минобороны РФ сообщило о ситуации с коронавирусом в российской армии в своем релизе, представленном во вторник.
Аргументы и Факты вчера в 09:18
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