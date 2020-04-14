Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в вторник сообщил губернатор Игорь Артамонов в эфире "ВГТРК-Липецк".

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Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,9K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,4K

Общество Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». 123

Происшествия Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.

Общество Бурков рассказал, стоит ли омичам ждать продления режима самоизоляции Главный редактор РИА «Омскинформ» Николай Шпак поинтересовался у губернатора Александра Буркова, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе, если количество людей на карантине ежедневно сокращается, заболевшие коронавирусом выздоравливают, и на фоне других регионов Омская область смотрится хорошо.

Общество Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. 2,1K

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